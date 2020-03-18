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Вступил в силу закон о полном среднем образовании

Вступил в силу закон о полном среднем образовании
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В среду, 18 марта, вступил в силу закон о полном среднем образовании, документ гарантирует равный доступ к образованию для учащихся.

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальному графику ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу.

Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять - педсовет и будет утверждать директор, передает 112.ua.

Для подтверждения знаний по предметам, которые получаются вне школы, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

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Новый закон подразумевает три адаптационных цикла обучения – 1-2-й классы, 5-6-й классы и 10-й класс.

Предполагается три модели изучения украинского языка в школах.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своейязыковой среде и которые не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало.

Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС.

В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания использование этой модели может быть разным, но основы такие:

  • на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальный школе;

  • в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9-м классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

  • со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной с украинским языковой семье, а также проживающие преимущественно в среде собственного языка (русский язык).

Там начальная школа также будет на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке. Относительно работы учителей.

Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем.

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Наставник будет получать дополнительную 20-процентную надбавку.

Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим. Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Вместе с тем ряд положений вступят в действие позже:

  • абзац второй части второй статьи 12 вступает в силу с 1 сентября 2024 года;

  • абзац первый части четвертой статьи 18 вступает в силу с 1 января 2021 года;

  • часть седьмая статьи 24 вступает в силу с 1 января 2021 года;

  • абзац восьмой части первой статьи 32, абзацы пятый и шестой части первой статьи 35, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года;

  • абзац второй части шестой статьи 49, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.

Напомним:

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Закон, Школа, Средняя школа, Закон об образовании.
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