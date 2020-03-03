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МОН вводит минимальную стоимость обучения на контракте для почти 40 специальностей

МОН вводит минимальную стоимость обучения на контракте для почти 40 специальностей
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Минобразования вводит минимальную себестоимость на контрактное обучение для почти 40 специальностей.

Министерство образования и науки вводит минимальную стоимость контрактного обучения для 38 из 121 специальности (так называемую индикативную себестоимость).

Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, соответствующее решение правительство приняло 3 марта.

В МОН отмечают, что с 1 сентября для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.

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"Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Это в основном те специальности, на которые поступает гораздо больше абитуриентов, чем есть подходящих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие. То есть, правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки", - говорится в сообщении.

Приведение стоимости контракта к фактическим расходам университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1-го студента в университете, в 2021 - 70% и в 2022 - 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных вузов, которые будут получать государственное финансирование.

Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если стоимость будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

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"Индикативная себестоимость по-разному повлияет на стоимость в различных учреждениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ривненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", - пояснил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

В МОН отметили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах.

Указанные изменения не касаются студентов, которые уже учатся.

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В образовательном ведомстве отмечают, что введение индикативной себестоимости является одним из аспектов реформы финансирования и управления вузами, концепцию которой министерство представило в декабре 2019 года.

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Украина, ВУЗы, Обучение, МОН, Образование.
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