Статистика ВНО: Сколько уже зарегистрировались и другие впечатляющие цифры

Новости Украины:По данным УЦОКО уже более 160 000 человек зарегистрировались и заказали более 550 000 тестирований по ВНО.

По состоянию на 2 марта на внешнее независимое оценивание (ВНО) зарегистрировались 167 522 лица, заказали 554 539 тестирований.

Об этом на брифинге сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"По состоянию на сегодняшний день имеем почти 170 тыс. желающих пройти ВНО, 167522 лица уже зарегистрировались для прохождения ВНО. Поражает другая цифра - более чем полмиллиона тестирований уже заказаны. То есть, это те абитуриенты, которые заказывают три или четыре предмета прохождения ВНО", - сказал Бойко.

По данным УЦОКО, среди уже зарегистрированных на ВНО 48,1% - выпускники школ, 36,7% ученики заведений профтехобразования, 42,1% - студенты высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации.

В общем ожидаемое количество участников ВНО в 2020 году, по словам Бойко, 347293 лица.

Он напомнил, что одновременно участники ВНО будут сдавать как независимое тестирование для поступления в высшие учебные заведения, так и государственную итоговую аттестацию (для тех, кто приобретает полное среднее образование) в форме ВНО. "В этом году, как и в предыдущие годы, обязательным предметом для сдачи ГНА в форме ВНО является украинский язык для всех, кто получает полное среднее образование. И два предмета на выбор - это математика или история Украины (XX- начало XXI века), и третий предмет, который является обязательным среди ГНА из перечня тех предметов, которые администрирует УЦОКО", - сказал Бойко.

По его словам, действует практика, когда участник ГИА по иностранному языку может представить сертификат о прохождении языковых курсов вроде British Council или Гете-институт и овладение определенным уровнем знания иностранного языка. В таком случае в приложении к свидетельству о полном общем среднем образовании по иностранному языку будут засчитаны 12 баллов.

Бойко отметил, что этот сертификат необходимо подать в период регистрации на ВНО вместе с другими документами и указать это в регистрационной карточке. "Такие абитуриенты, если они не планируют сдавать ВНО по иностранному языку и этот предмет не является для них предметом конкурсного испытания, автоматически при порядке проведения ГИА, в приложение к свидетельству получают 12 баллов. Но это только в том случае, если абитуриент вовремя во время процедуры регистрации, до 24 марта, подаст сертификат, удостоверяющий определенный уровень владения иностранным языком. В противном случае, если им нужен иностранный как ГНА, он должен сдавать этот предмет во время прохождения ВНО", - сказал Бойко.

По данным УЦОКО, активнее всего регистрируются на ВНО абитуриенты в Полтавской области - 71% от ожидаемого количества, Харьковской - 61,8%, Луганской - 61,9%, Донецкой - 61,8%. В Киеве на ВНО зарегистрировались 42,6% от ожидаемого количества. Меньше всего на ВНО зарегистрировались в Хмельницкой (27%) и Житомирской областях (31%).

Регистрация на ВНО продлится до 24 марта. Комплекты регистрационных документов для прохождения ГНА в форме ВНО руководители учебных заведений могут отправлять до 17 марта 2020 года в соответствующий региональный центр.