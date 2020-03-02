Удешевление кредитов: В Нацбанке собираются существенно снизить учетную ставку

Национальный банк Украины в марте может существенно снизить учетную ставку, что будет способствовать удешевлению кредитов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга.
Он напомнил, что 12 марта Нацбанк будет принимать решение относительно учетной ставки.
"Мы убеждены в том, что Национальный банк может сильно снижать ставку рефинансирования. Это должно привести к тому, что уже очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - сказал Гончарук.
Он высказал уверенность, что уже осенью в Украине будет доступное кредитование.
"Ипотека 10% - это та задача, которая была задекларирована президентом. Она вполне достижима и должна быть выполнена", - подчеркнул премьер.
Как сообщалось, Национальный банк с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.
Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.
Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до минимума за последние шесть лет.