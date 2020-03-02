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Удешевление кредитов: В Нацбанке собираются существенно снизить учетную ставку

Удешевление кредитов: В Нацбанке собираются существенно снизить учетную ставку
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Нацбанке Украины планируют снижение учетной ставки, что поспособствует удешевлению кредитов.

Национальный банк Украины в марте может существенно снизить учетную ставку, что будет способствовать удешевлению кредитов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга.

Он напомнил, что 12 марта Нацбанк будет принимать решение относительно учетной ставки.

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"Мы убеждены в том, что Национальный банк может сильно снижать ставку рефинансирования. Это должно привести к тому, что уже очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - сказал Гончарук.

Он высказал уверенность, что уже осенью в Украине будет доступное кредитование.

"Ипотека 10% - это та задача, которая была задекларирована президентом. Она вполне достижима и должна быть выполнена", - подчеркнул премьер.

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Как сообщалось, Национальный банк с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до минимума за последние шесть лет.

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Украина, Нацбанк, Банк, Финансы, Алексей Гончарук.
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