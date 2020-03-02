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В Украине стремительно набирает оборотов финансовая пирамида под видом ювелирного бизнеса

В Украине стремительно набирает оборотов финансовая пирамида под видом ювелирного бизнеса
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Украине тысячи людей стали жертвами финансовой пирамиды, замаскированной как ювелирная компания.

Тысячи людей купились на схему легкого "заработка" с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry, которая ежедневно набирает обороты.

Об этом идет речь в сюжете программы ТСН.Тиждень. Реклама пирамиды в каждом областном центре страны и даже небольшом городке. За каждой ювелирный магазин, а в нем куча народа. И это еще не все - B2BJewelry есть в России и 15 магазинов в Казахстане, отмечают журналисты.

"Компания будет еженедельно отдавать проценте. От 8 процентов и выше. Таких процентов не дает ни один банк", - заявят сотрудники пирамиды. Покупателям ювелирки продавцы говорят: "Если вы покупаете в изделии серебро или золото, если вы покупаете покупку от тысячи гривень, за год вы зарабатываете 104 процента. Вы отбиваете сумму". "На ювелирных изделиях сразу 2 ценники – стоимость, за которую покупаете украшение. Остальная сумма – которую вам вернут в течение года. Это кэшбек. Полная стоимость товара плюс 4 процента. Выгодный бизнес, не так ли? Вам фактически дарят украшения. Однако, гораздо выгоднее купить сертификат. Это бумажные прямоугольники, где нарисовано от одной до 27 тысяч гривень.

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На сертификаты большие проценты до 8 в неделю, а это 416 процентов годовых", - идет речь в сюжете."Вы купили на 5 тысяч гривень, мы множемо на 8%, 400 гривень вы получаете каждую неделю. Одну пятницу мы пропускаем и множемо на 52 недели, получается 20 тысяч 800, вы от 5 тысяч зарабатываете за год", - убеждают продавцы. И это еще не все, приводите друзей и получите дополнительные бонусы. "Когда люди боятся, можно вложить тысячу гривень просто для проверки. Затем, если вы присоединяете кого-то из своих - жену, мужа, детей, потом друзей. То есть у вас растет сеть и у вас тоже от них приходят деньги. Мы вам даем деньги, за то что вы приводите людей", - добавляют продавцы. Есть и расписана система бонусов, в зависимости от того, на какую сумму сделано покупок вашей командой, то есть людьми, которых вы привели в проект, и сколько процентов вам за это начислят.

Все выплаты перечисляют на вашу банковскую карту, интернет-кошелек или на кассу реального магазина. Но журналисты ТСН не такие рисковые, поэтому для начала купили серебряные сережки за 1174 гривны. Рассчитаться можно и в валюте. Документы и не фискальный чек, который выдали, показали юристам, а сами серьги – на экспертизу. "Простая работа, простые изделия, ничего сложного нет. Застежки фиксируют очень плохо. Надо будет немножко подогнуть их. Чисто работа и серебро. Примерно (стоят – ред.) 300 гривень - 400 гривень", - объясняет ювелир. Все зависит, как магазин оценивает работу и насколько делает накрутку. С ней даже ювелир называет меньшую сумму, чем на ценнике.

Пусть даже это действительно серебро указанной пробы с настоящими камнями. И если с украшением, все более-менее понятно, то с документами все наоборот. Без идентификационного кода хозяйствующего предприятия и его полного названия на украинском языке. "Этих реквизитов мы здесь не видим. Здесь такой красивый бланк с птичкой, какие-то печати. Но извините, у меня у ребенка игрушечные печати примерно вот такие. Здесь я вижу, что фактически какое-то физическое лицо взяло эти деньги себе", - говорит юрист Лаврентий Царук.

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Даже на самой бирке есть юридические пробелы. "Должны быть реквизиты завода-производителя четкие. Здесь их нет", - добавляет юрист.

И еще одно серьезное нарушение закона – это расчет в валюте и отсутствие терминалов. То есть плати чем хочешь, доллары, евро и все с кэшем без какой-либо возможности понять, куда весь этот нал везут. Есть все признаки пирамиды. И ювелирные украшения – всего лишь приманка, говорит финансист Эрик Нанимай. Потому что для начала людям дают подержать в руках что-то реальное, ценное. "Смотри, ты можешь заработать на сертификате в 4, 5, в 8 раз больше. Зачем тебе золото? Вот где заработок, будь с нами партнером. Я вспоминаю Леню Голубкова с МММ", - подчеркивает аналитик. На картонных бланках сертификатов – тоже никаких реквизитов. Ни слова о условия выплат и под какие проценты. "Любая пирамида существует до того времени, пока в нее зайдет последний дурак", - отмечает Нанимай.

Основатель проекта - винничанин Николай Гонта владелец ювелирной фабрики и этого сверхприбыльного бизнеса. "Этот бизнес действительно рентабельный. Мне удалось совместить огромную скорость продаж и этот же уровень маржи и это дает вот такие вот плоды", - говорит мужчина. А сертификаты без каких-либо реквизитов, по которым платят бешеные проценты - обычные подарочные сертификаты, добавляет Гонта. 

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"Это просто подарочный сертификат. Это не документ. Его не покупают, сертификат - это эквивалент ювелирного изделия", - говорит бизнесмен. Впрочем, прокуратура все-таки заинтересовалась деятельностью винничанина. Открыто уголовное производство. В частности установлено, что по счетам, открытым в банковских учреждениях на пользу БО "БФ "Зимородок", зачислялись денежные средства, как в виде благотворительных взносов от ряда физических лиц, в том числе в виде оплаты В2В сертификата.

Банковским учреждением установлено, что у бизнес-проекта "B2BJewelry" есть свой веб-сайт, на котором размещена информация, которая вызывает мотивированные подозрения в мошенничестве по схеме "финансовой пирамиды". Указанное свидетельствует о том, что участниками организованной группы, организован преступный механизм, который заключается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем реализации ювелирных изделий через подконтрольных юридических и физических лиц – предпринимателей.

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Украина, Криминал, Финансы, Финансовая пирамида, ГУНП.
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