Во Львове мужчина наехал на ребенка, девочку с травмами доставили в больницу

Новости Украины:Во Львовской области водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку, в последствии чего ребенок получил травмы.

Во Львове 32-летний водитель сбил 13-летнюю девочку, в результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 марта около 13:35 на улице Лычаковской. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Daewoo, 32-летний житель города Новояворовск, совершил наезд на пешехода, 13-летнюю жительницу Винников. В результате наезда девочка получила телесные повреждения, в частности перелом и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.