На Закарпатье сотрудники СБУ блокировали контрабанду героина в страны ЕС

Новости Украины:Сотрудники СБУ на Закарпатье раскрыли и задержали контрабандистов, которые собирались переправить героин в страны ЕС.

Правоохранители во исполнение постановления следственного судьи установили и задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз, которую СБУ предупредила на Закарпатье в конце прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ноябре прошлого года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом автомобиле со строительными материалами правоохранители обнаружили масштабную партию тяжелых наркотиков, скрытых в листах клееной фанеры. Общий вес изъятых наркотиков составил 374 килограмма.

По предварительной версии следственных органов безопасности, организовал наркотрафик иностранец - владелец киевской фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг при продаже промышленных товаров за границу.

Объявленного в розыск коммерсанта задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины иностранцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.