В Львовской области нападчик убил девушку и подстрелил мужчину

Новости Украины:В Львове полиция разыскивает злоумышленника, который напал и убил девушку и ранил мужчину.

Во Львовской области разыскивают злоумышленника, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и огнестрельном ранении 41-летнего мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции ГУНП в области.

"Подозреваемый в совершении убийства 22-летней девушки и огнестрельном ранении 41-летнего мужчины, что произошло сегодня, 1 марта, около 22:00 в городе Пустомыты, разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель города Харьков", - говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.

Также указано, что разыскиваемый может быть вооружен.

Как сообщалось ранее, во Львовской области отец застрелил сына из ружья.