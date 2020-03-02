В Львовской области нападчик убил девушку и подстрелил мужчину

Во Львовской области разыскивают злоумышленника, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и огнестрельном ранении 41-летнего мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции ГУНП в области.
"Подозреваемый в совершении убийства 22-летней девушки и огнестрельном ранении 41-летнего мужчины, что произошло сегодня, 1 марта, около 22:00 в городе Пустомыты, разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель города Харьков", - говорится в сообщении.
Приметы подозреваемого: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.
Также указано, что разыскиваемый может быть вооружен.
Как сообщалось ранее, во Львовской области отец застрелил сына из ружья.