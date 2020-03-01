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Отобрали личные вещи, ударив по голове: В Киеве мужчина и женщина обокрали квартиру

Отобрали личные вещи, ударив по голове: В Киеве мужчина и женщина обокрали квартиру
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В столице мужчина и женщина ворвались в квартиру и напали на женщину, отобрав ее ценные вещи.

В Киеве мужчина и женщина ворвались в квартиру в Дарницком районе и отобрали личные вещи потерпевшей ударив ее по голове.

Об этом сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Передает полиция Киева. 

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Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, 36-летняя заявительница пояснила, что накануне открыла дверь квартиры неизвестному мужчине и женщине, которые ударили ее по голове. Некоторое время она находилась без сознания на полу, а когда пришла в себя, обнаружила, что из квартиры пропали мобильный телефон, ноутбук, ювелирные изделия, деньги и другое имущество.

"В течение суток мы установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении правонарушения в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 38-летний житель Винницы, который скрывался от исполнения приговора суда за совершение грабежа, и его знакомая — 24-летняя жительница Киевской области. При проведении неотложного обыска в помещении арендованной квартиры, у подозреваемых изъяли часть чужих вещей. Мужчина арестован, а женщине избирают меру пресечения", — рассказал Ткаченко.

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Киев, Украина, Нацполиция, ГУНП.
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