Отобрали личные вещи, ударив по голове: В Киеве мужчина и женщина обокрали квартиру

Новости Украины:В столице мужчина и женщина ворвались в квартиру и напали на женщину, отобрав ее ценные вещи.

В Киеве мужчина и женщина ворвались в квартиру в Дарницком районе и отобрали личные вещи потерпевшей ударив ее по голове.

Об этом сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Передает полиция Киева.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, 36-летняя заявительница пояснила, что накануне открыла дверь квартиры неизвестному мужчине и женщине, которые ударили ее по голове. Некоторое время она находилась без сознания на полу, а когда пришла в себя, обнаружила, что из квартиры пропали мобильный телефон, ноутбук, ювелирные изделия, деньги и другое имущество.

"В течение суток мы установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении правонарушения в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 38-летний житель Винницы, который скрывался от исполнения приговора суда за совершение грабежа, и его знакомая — 24-летняя жительница Киевской области. При проведении неотложного обыска в помещении арендованной квартиры, у подозреваемых изъяли часть чужих вещей. Мужчина арестован, а женщине избирают меру пресечения", — рассказал Ткаченко.