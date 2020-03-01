Прополз по заброшенной теплотрассе и получил ожоги: Во Львове подросток спас собаку (Видео)

Новости Украины:Во Львовской области подросток прополз 20 метров по заброшенной теплотрассе и получил ожоги спасая собаку.

В городе Пустомыты Львовской области 13-летний подросток Максим Василишин героически спас собаку, застрявшую в заброшенном теплотрассе.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, 13-летний школьник вместе с друзьями возвращался из школы и встретил женщину, которая просила о помощи.

Выяснилось, что ее собака Арчи застряла в теплотрассе. Парень сразу решил спуститься и спасти животное. Он прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы, получил ожоги рук, но все-таки вытащил животное.

Спасатели наградили школьника за проявленный героизм.

Впрочем, в ГСЧС предупреждают, что подобные поступки смертельно опасны, и призывают в подобных случаях сразу обращаться в экстренные службы.