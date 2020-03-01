В Луганске во время пожара в многоэтажке сотрудники ГСЧС спасли двух человек

Новости Украины:В Луганске во время пожара в многоэтажке спасатели вытащили из огня двух человек.

29 февраля в 23:08 в Службу спасения Луганщины поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу: г.. Рубежное, проспект Московский.

К месту вызова было сразу направлено дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки пожарными было установлено, что горит квартира на 5 этаже. Организована работа звена газодымозащитной службы, силами которой срезаны входные металлические двери и проведен поиск людей в квартире.

С горящей квартиры были эвакуированы мужа 1962 г.р. с ожогами 50 процентов тела и женщину 1986 г.р. с отравлением угарным газом и передано работниками кареты скорой медицинской помощи.

Пожар, который знищила мебель и домашние вещи на площади 4 м.кв. был локализован в 23:30 и ликвидирован в 23:45.

К ликвидации были привлечены 2 пожарных автоцистерны а также пожарную автолестница и 13 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.