Ермак в Минске назвал сроки нового обмена пленными "всех на всех"

Новости Украины:Глава ОПУ с руководителем администрации Путина обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Об этом сообщил Офис президента Украины на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

На встрече Ермак сказал о намерении провести следующий трек обмена удерживаемыми лицами в марте.

Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года в Париже.