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"Паника и хаос - наши враги": Экс-руководительница Минздрава высказалась о коронавирусе

"Паника и хаос - наши враги": Экс-руководительница Минздрава высказалась о коронавирусе
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Бывшая глава Минздрава заявила, что не стоит доверять непроверенным источникам, намеренно разжигающим страх к коронавирусу.

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун призвала критически воспринимать информацию о коронавирусе COVID-19 и не доверять "кликбейтным заголовкам".

В своей колонке для журнала "Новое время" она напомнила, что страх возникает там, где не хватает информации и доказательств. В качестве примера Супрун привела ребенка, "который боится монстра под кроватью".

"Важность понятной и эффективной коммуникации сложно переоценить. От многих "монстров" можно избавиться, если правильно объяснить, что их не существует или же надо с ними бороться. Страх, паника и хаос в этом деле - наши враги. Кликбейтные заголовки и паразитирование на теме - тоже", - отмечала экс-чиновник.

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Супрун объяснила, что COVID-19 практически не исследован, поэтому полезной и правдивой информации о нем недостаточно.

"Однако появляется место различным теориям заговора и целым кампаниям по дезинформации. Россия через соцсети, используя тысячи фейковых аккаунтов, уже сеет панику, что США стоят за вспышкой COVID-19. Сразу появляются "эксперты", которые рассказывают о биологическом оружии и массовом поражении", - отметила она.

"Важно: когда видите сообщения такого характера, игнорируйте их. Принимайте во внимание только те месседжи, которые содержат проверенные факты и известные источники. Например: Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80.150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2.699 - летальные. Выздоровели уже 27.695 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая", - продолжила Супрун.

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Бывшая руководительница МОЗ подчеркнула, что когда граждане нуждаются в информации и безопасности, правительство и медиа должны тесно работать вместе, чтобы доносить правду и противодействовать дезинформации.

"Но ответственность также лежит на каждом из нас, ответственном гражданине. Мы можем чаще мыть руки с мылом, не касаться грязными руками глаз, рта и носа, избегать больших скоплений людей. А главное - потреблять информацию из надежных источников (ЦОС, ВОЗ, CDC). Загрузите и распечатайте несколько страниц важной информации о коронавирусе и повесьте у себя в доме, университете или в офисе. Так вы поможете проинформировать общественность и потенциально уменьшить риски заболеть людей вокруг". - подытожила она.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

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По состоянию на 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусов COVID-19. 2978 больных погибли.

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Украина, Минздрав, МОЗ, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Ульяна Супрун.
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