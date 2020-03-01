Чего боится коронавирус: советы доктора Комаровского (Видео)

Врач Евгений Комаровский дал советы профилактики коронавируса Врач рассказывает, чего боится коронавирус и нужно ли носить маски здоровым людям. Как сообщалось, в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.