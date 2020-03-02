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Свежий курс валют от НБУ на 2 марта: Доллар и евро подорожали

Свежий курс валют от НБУ на 2 марта: Доллар и евро подорожали
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 марта, курс доллара на уровне 24,59 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 24,5900 гривен за 1 доллар (_0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 2 марта:

  • USD — 24,59 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,9789 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,237 грн за 1 польский злотый;
  • RUB —3,6626 грн за 10 рублей;
  • BYN — 10,9998 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 3,9463 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL —1,3837 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,6486 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF —25,4384 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,5199 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 28 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс в покупке 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 27,08 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 27 февраля (24,58 грн). В то же время в обменных пунктах Украины 28 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,06 гривен за евро.

В Украине рынок электронных денег вырос более чем вдвое

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,36 (24,41 - 27 февраля), продажи - 24,58 (24,63 - 27 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,54 - 27 февраля), продажи - 27,06 (26,89 - 27 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 27 февраля), продажи 3,79 (3,82 - 27 февраля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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