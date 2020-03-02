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Кабмин планирует выделить около 19 млрд для строительства дорог

Кабмин планирует выделить около 19 млрд для строительства дорог
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Кабмин планирует выделить из госбюджета более 19 млрд для Укравтодора.

Привлечение Укравтодором средств под госгарантии под меньшую процентную ставку позволят построить больше качественных дорог уже в этом году и сэкономить средства бюджета Украины.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи в формате "на кофе" 2 марта с участием главы Нацбанка Якова Смолия, представителей Министерства финансов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Укравтодора, сообщает Правительственный портал.

"Дополнительные 19,3 млрд грн преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку - это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. Причем с экономией для государственного бюджета", - рассказал Гончарук.

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Как сообщалось, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволяют Укравтодору привлекать под государственные гарантии заимствования на развитие дорожной инфраструктуры. Сумма заимствований под госгарантии определена для Укравтодора в объеме 19,27 млрд грн. 

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в этом году в Украине будут выделены 85 млрд гривень на строительство 4 тысяч км дорог государственного значения и более 22 млрд гривень - на 2,5 тысячи дорог местного значения.

Как сообщалось, Кабинет министров и Национальный банк Украины в декабре прошлого года ввели традицию регулярных встреч с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Также отмечалось, что такие встречи в формате "на кофе" носят исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений. 

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Меморандум о взаимодействии между Кабинетом министров и НБУ предполагает совместные усилия институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки устойчивого экономического роста в Украине, будет способствовать улучшению ожиданий населения и бизнеса, в частности инфляционных, и повысить доверие инвесторов к украинской экономике.

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Украина, Кабмин, Финансы, Дорога, Укравтодор.
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