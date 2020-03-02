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Глава партии "Слуга народа" недоволен работой Кабмина: обещает предметный разговор

Глава партии "Слуга народа" недоволен работой Кабмина: обещает предметный разговор
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Корниенко считает, что Раде надо системно и институционально пересмотреть работу правительства.

В связи с тем, что сегодня перед Украиной стоят вызовы в виде эпидемии коронавируса и надвигающегося мирового финансового кризиса, а также не проводится тот курс, который поддержал электорат на парламентских и президентских выборах, Верховной Раде, необходимо системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство, заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я думаю, что в среду мы проведём предметный разговор, зададим конкретные вопросы: как так случилось, что курс, который избрало 73% населения и потом подтвердило это большим результатом на парламентских выборах, - это правильный курс и доверие к президенту сохраняется, доверие к курсу сохраняется. Но по факту в карманах люди не чувствуют этого, в платежках люди не чувствуют этого, в системных реформах люди не чувствуют это", - заявил Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады. 

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" уверен, что правительство должно превратиться в штаб по противодействию тем угрозам, которые сегодня стоят перед Украиной.

"С учётом той ситуации с безопасностью, которая есть: коронавирус, возможный финансовый кризис, - нам точно нужно пересматривать системно и институционально то, что должно делать правительство. Он должен превратится в своеобразный штаб по устранению угроз", - добавил Корниенко.

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Он признал, что идея с укрупнением министерств оказалась неудачной и анонсировал возвращение к дискуссии о создании министерства промышленной политики.

"Идея по укрупнению министерств до конца не сработала, мы об этом уже давно говорим. Точно идея с тем, чтобы вынести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику, как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Нам необходимо возвращаться, наверное, к министерству промышленной политики, к такой идее", - сказал народный депутат.

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Вместе с тем на брифинге после заседания согласительно совета Корниенко сказал: "Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть".

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Кабмин, Слуга народа, Александр Корниенко.
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