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Понедельник, 02.03.2020
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации
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Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом

Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что не писал никаких заявлений об отставке, и ожидает возможных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и парламентом по ситуации вокруг правительства.

"Никаких заявлений я на эту минуту не писал. Я тоже много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не буду", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник в Киеве.

На вопрос имеет ли отношение бизнесмен Игор Коломойский к ситуации с его возможной отставкой, Гончарук сказал, что не хотел бы комментировать "слухи отдельных людей".

СМИ: Гончарук уходит в отставку

"Давайте больше о работе. Мы всегда декларировали и системно боролись с коррупцией, и продолжаем это делать... В то же время мы должны относится с уважением к какому-либо бизнесу, в том числе к большому украинскому, не вешать ярлыки и не плодить лишние конфликты", - заключил глава правительства.

Как сообщалось, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Также сообщалось, что вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели. Сам Зеленский заявил журналистам, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

26 февраля Гончарук ответил на слухи о своей отставке. По его словам заявление об отставке он не писал и с президентом эту тему не обсуждал.

"Правительство работает в нормальном обычном режиме ... Для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я, конечно, не писал. С президентом соответствующих тем не обсуждал", -заявил он.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук, Отставка Гончарука.
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