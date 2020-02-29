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Суббота, 29.02.2020
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СМИ: Гончарук уходит в отставку

СМИ: Гончарук уходит в отставку
17:50 Сегодня Телеграф НВ Фото: КМУ

Новости Украины:По данным СМИ, Гончарук повторно подал прошение об отставке.

Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке Президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу, стало известно НВ из своих источников.

Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.

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До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался человеком, близким к премьеру.

Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.

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Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которые могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.

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Отставка, Кабмин, Алексей Гончарук.
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