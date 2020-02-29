Пристайко о своей отставке: Я был готов с самого начала

Новости Украины:Вадим Пристайко сообщил, что готов уйти в отставку.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что готов подать в отставку.

Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

На вопрос, соответствует ли действительности информация о возможной его отставке, Пристайко ответил: «Прямолинейно, если спросить: действительно, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала, еще приходя на эту должность. Я был послом в НАТО, когда мне президент предложил стать министром иностранных дел. Это честь, но я, очевидно, понимаю за более 25 лет своей карьеры, насколько быстро со временем сменяют министров. И готовность всегда».

При этом он отметил, что, очевидно, подбираются кандидатуры, которые могут сменить его на посту главы МИД.

"Что касается (вопроса), подбираются ли (кандидатуры) на мою должность, очевидно, что подбираются. И я так думаю и шучу, что выборы начинаются на следующий день после победы на выборах, и так же всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу (в должности)... Подбирает ли Андрей Ермак - это его работа как главы Офиса президента сейчас. Он должен предлагать президенту, но, тем не менее, окончательное решение принимает Владимир Зеленский", - подчеркнул Пристайко.

При этом глава МИД добавил, что не доволен ни своей работой, ни коллег по правительству.