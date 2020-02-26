Возможный преемник Гончарука: Премьер пообщался с Стигипко

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у него был разговор с Сергеем Тигипко.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что действительно встречался с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко, поскольку сейчас ищут людей в правительство. Гончарук на брифинге после заседания Кабмина 26 февраля

"Господина Сергея Тигипко я действительно видел, с ним встречался, как со многими другими.

Я за последний месяц где-то посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми. Но больше комментировать нечего".

По словам Гончарука, правительство работает в "нормальном, обычном режиме", и "каждый день наступает на хвост какой-то коррупционной лавочке", а сам он никаких заявлений об отставке не писал и с президентом таких тем не обсуждал.

Напомним, Закон вносит изменения в более 60 законодательных актов.