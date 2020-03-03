Меры по коронавирусу: В Украине за прошедшие сутки на границе проверили более 100 тыс человек

Новости Украины:В Украине Госпогранслужба проверила за сутки более 100 000 человек на предмет наличия коронавируса.

Для предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции 2 марта температурному скринингу подверглись почти 104 тыс. граждан, следовавших в страну.

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Меры по температурному скринингу продолжаются. За минувшие сутки температурному скринингу подвергнуто почти 104 тысячи человек, следовавшие в Украину", - сказал Демченко.

Также, по его словам, за прошедшие сутки не фиксировалась повышенная температура у ни одного, кто пересекал государственную границу на въезд в Украину.

Как сообщалось ранее, в Украине в Черновицкой области зарегистрировали первый случай коронавируса. Позже появилась информация о первом в Украине больном пациенте с коронавирусом.