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Зеленский подписал закон о полном среднем образовании

Зеленский подписал закон о полном среднем образовании
16:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", принятый Верховной Радой 16 января 2020 года. Об этом сообщается в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон с подписью Президента возвращен в Верховную Раду сегодня, 13 марта 2020 года.

Так, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

Также учащиеся получают возможность выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. В то время, как родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности - гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

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Документ, как ожидается, предоставит учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.

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Все по теме:

Верховная Рада, Образование, Владимир Зеленский, Закон об образовании.
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