Где и когда смотреть телекурсы по подготовке к ВНО

Новости Украины:18 марта стартувала трансляция курсов по подготовке к ВНО.

На ТК "РАДА" и YouTube-канале МОН сегодня стартувала трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Карантин никогда не способствует качественному обучению. Учащиеся выпускных классов особенно от этого страдают. Именно поэтому по инициативе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ВНО. Мы очень благодарны нашим партнерам - EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории - за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН. Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", - отметила заместитель Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Сегодня трансляция запланирована с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по следующему графику:

Среда: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Четверг: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Пятница: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

Суббота и воскресенье: 10:00 - 20:00 (6,5 часов с перерывами).

Официальный канал МОН, где будет трансляция, здесь.

Полне курсы подготовки к ВНО с тестами, заданиями и конспектами занятий можно найти на платформах онлайн-студий:

- EdEra: ed-era.com

- ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua

- Prometheus: prometheus.org.ua

- BeSmart: besmart.study

Телеканал "Київ" во время карантина покажет видеоуроки из школьной программы по 12 предметам.