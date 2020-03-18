На время карантина работа полиции переведена на усиленный вариант несения службы

Новости Украины:Усиленное внимание полиция будет уделять, в частности, противодействию нелегальной торговле лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.

На время объявленного в Украине из-за угрозы распространения коронавируса карантина работа полиции переведена на усиленный вариант несения службы. Соответствующий приказ подписал начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня во время селекторного совещания с руководителями главных управлений Нацполиции в областях, в котором также приняли участие заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и командующий Национальной гвардией Николай Балан, отмечалось, что все сотрудники до окончания карантина будут проводить превентивную работу, меры по противодействию преступности и проверять соблюдение временных запретов в отношении пассажирских перевозок, участия в массовых мероприятиях и работы определенных категорий заведений.

По словам Клименко, усиленное внимание правоохранители будут уделять, в частности, противодействию нелегальной торговле лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, а также недопущению их вывоза за границу.

Командующий Нацгвардии Балан сообщил о готовности военнослужащих НГУ к проведению совместных с полицейскими мероприятий для выполнения задач правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всем руководителям главных управлений Нацполиции в регионах отмечена необходимость обеспечить всех правоохранителей средствами защиты, в частности, медицинскими масками и перчатками, а также антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Заместитель министра внутренних дел Геращенко отметил, что изменения в законодательстве об административной и уголовной ответственности за нарушение карантинных мероприятий - это серьезный рычаг воздействия. Однако основной задачей для правоохранителей является не наказание нарушителей, а проведение превентивной работы, чтобы не допустить нарушений временных ограничений.

"Все меры, которые будут проводиться, направлены на профилактику. Поэтому важно взаимодействие полицейских с сотрудниками Министерства здравоохранения. В частности, это касается оперативной отработки информации по установлению круга лиц, с которыми контактировали граждане, заболевшие коронавирусом. Наша задача одна: предотвратить и не допустить распространения коронавирусной инфекции", - добавил Геращенко.