Скачать
Среда, 18.03.2020
Все Украинцы из Шри-Ланки смогут нормально вернуться на родину
Все Украинцы из Шри-Ланки смогут нормально вернуться на родину
Украинцы нуждаются в эвакуации из Таиланда
Украинцы нуждаются в эвакуации из Таиланда
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей
Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

На время карантина работа полиции переведена на усиленный вариант несения службы

На время карантина работа полиции переведена на усиленный вариант несения службы
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Усиленное внимание полиция будет уделять, в частности, противодействию нелегальной торговле лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.

На время объявленного в Украине из-за угрозы распространения коронавируса карантина работа полиции переведена на усиленный вариант несения службы. Соответствующий приказ подписал начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня во время селекторного совещания с руководителями главных управлений Нацполиции в областях, в котором также приняли участие заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и командующий Национальной гвардией Николай Балан, отмечалось, что все сотрудники до окончания карантина будут проводить превентивную работу, меры по противодействию преступности и проверять соблюдение временных запретов в отношении пассажирских перевозок, участия в массовых мероприятиях и работы определенных категорий заведений.

По словам Клименко, усиленное внимание правоохранители будут уделять, в частности, противодействию нелегальной торговле лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, а также недопущению их вывоза за границу.

Командующий Нацгвардии Балан сообщил о готовности военнослужащих НГУ к проведению совместных с полицейскими мероприятий для выполнения задач правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всем руководителям главных управлений Нацполиции в регионах отмечена необходимость обеспечить всех правоохранителей средствами защиты, в частности, медицинскими масками и перчатками, а также антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Заместитель министра внутренних дел Геращенко отметил, что изменения в законодательстве об административной и уголовной ответственности за нарушение карантинных мероприятий - это серьезный рычаг воздействия. Однако основной задачей для правоохранителей является не наказание нарушителей, а проведение превентивной работы, чтобы не допустить нарушений временных ограничений.

Суд принял решение о продлении меры пресечения для Волкова еще на два месяца

"Все меры, которые будут проводиться, направлены на профилактику. Поэтому важно взаимодействие полицейских с сотрудниками Министерства здравоохранения. В частности, это касается оперативной отработки информации по установлению круга лиц, с которыми контактировали граждане, заболевшие коронавирусом. Наша задача одна: предотвратить и не допустить распространения коронавирусной инфекции", - добавил Геращенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Карантин, Антон Геращенко, Игорь Клименко, Усиленный вариант несения службы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
03 Коронавирус в Италии: число заболевших превысило 26 тысяч
04 Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
05 Коронавирус в Украине: все пассажирские перевозки в Киевской области будут остановлены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Как приготовить творожно-тыквенную запеканку с курагой (Фото, Видео)
Как приготовить творожно-тыквенную запеканку с курагой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь