Плагиат: Минобразования отменило три научные степени доктора и кандидата наук

Новости Украины:В Украине из-за плагиата отменили три ученые степени доктора и кандидата наук.

Из-за плагиата и низкого качества исследований Аттестационная коллегия МОН отменила 3 научные степени доктора и кандидата наук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Аттестационная коллегия Министерства образования и науки из-за академического плагиата, низкого уровня диссертационных исследований и несоответствия паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям на заседании 26 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также принято решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора философии. Аттестационная коллегия также присвоила 194 ученых звание профессора, 568 - доцента, 38 - старшего исследователя.

"На дополнительное рассмотрение направлено 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций", - отмечается в сообщении.

Кроме того, аттестационная коллегия МОН отказала 2 специализированным ученым советам в продолжении их работы в связи с несоответствием Положению о специализированном ученом совете, нарушениями академической добропорядочности и низким качеством диссертационных исследований, которые до этого защищались в таких спецсоветах.

"Это спецсоветы в Харьковском национальном медицинском университете Минздрава Украины и Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Министерства культуры Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Украины запустило поисковую систему и базу данных научных цитирований для ученых.