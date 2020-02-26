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Среда, 26.02.2020
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Космическая деятельность: Кабмин снял ряд ограничений для частных компаний

Космическая деятельность: Кабмин снял ряд ограничений для частных компаний
21:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кабмине сняли ряд ограничений на осуществление космической деятельности частными компаниями.

Кабинет министров на заседании в среду снял ряд запретов на осуществление космической деятельности частными предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Принятый на заседании правительства Порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует отказы в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности. 

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Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", - цитирует пресс-служба заместителя министра развития экономики Светлану Панаиотиди.

По ее словам, принятое решение также поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

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Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.

При обсуждении законопроекта перед принятием в первом чтении заявлялось, что он отменяет госмонополию на занятие деятельностью в космической отрасли, исключает положение о лицензировании такой деятельности, ликвидирует норму о разрешении субъектам хозяйствования на самостоятельные переговоры и другие моменты.

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Все по теме:

Украина, ВРУ, ВР, Кабмин, Космос, Минэкономики, вреховная рада, Космические кампании.
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