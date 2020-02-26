Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразится

Новости Украины:В СНБО заявили, какая возрастная категория людей наиболее подвержена риску заражения на коронавирус.

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса COVID-2019 в мире.

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории, передает пресс-служба СНБО.

"По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%, для 50-59-летних - 1 3%, для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", - говорится в сообщении.

В зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом, отметили в СНБО.

Как сообщалось ранее, с 27 февраля в Украине начнут действовать инспекторские службы, что будет разъяснять в учреждениях дошкольного и школьного образования, а также ресторанах и общественном транспорте правила предотвращения распространения коронавируса, а также как нужно реагировать, если есть подозрения.