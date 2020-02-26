"Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство

Новости Украины:В прокуратуре Киева открыли производство на Национальный Институт Рака Украины, за растрату госсредств при закупках.

Правоохранители открыли производство по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального Института Рака МОЗ Украины.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"По данному факту столичной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального Института Рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. гривен с целью избежания проведения онлайн аукционов через систему ProZorro, как того требует закон.