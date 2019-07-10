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Гройсман рассказал о предвыборной манипуляции по ценам на газ

Гройсман рассказал о предвыборной манипуляции по ценам на газ
21:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабмина по ценам на газ для населения являются предвыборной манипуляцией.

Заявления о подтверждении судом незаконности постановления Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и проедприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), являются предвыборными манипуляциями, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Речь идет о решении (суда - ред.), которое отменяет решение, которое уже несколько лет не является действующим вообще. Поэтому оно и было отменено. Я считаю, что это абсолютно предвыборная манипуляция, и мы знаем, кто стоит за этим, какой человек", - сказал Гройсман в Харькове в среду.

По его словам, решения суда не влечет за собой возмещение людям переплат за газ

"Это очередное обещание, которое никем не будет выполнено, потому что отменено решение, которое было не действующим. Это правда, все остальное фантазии... очередная ложь", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, в марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" признал противоправным и недействительным постановление правительства №315.

Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным

8 июля Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV сообщила, что Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного админсуда Киева. "Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконные, необоснованные и безосновательные. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", - сказала Тимошенко.

Газовые хранилища Украины заполнены почти на половину

По ее мнению, поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат. "К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабмина, согласно которому установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконной и безосновательной", - отметила Тимошенко.

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Газ, ТКЭ, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019.
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