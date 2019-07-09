Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным

Новости Бизнеса: Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года о повышении тарифов на газ.

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и "Нафтогазу", которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.