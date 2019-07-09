Скачать
Вторник, 09.07.2019
Министры стран ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
В ОБСЕ сегодня обсудят ситуацию в Украине
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер
Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер
Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком
Надя Дорофеева показала фото с любимым человеком

Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным

Повышение тарифов на газ в 2016 году признано незаконным
10:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года о повышении тарифов на газ.

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и "Нафтогазу", которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны.

Газовые хранилища Украины заполнены почти на половину

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Юлия Тимошенко, Нафтогаз, Тарифы, Кабмин, Апелляционный суд, Цена на газ, Коммуналка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
03 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
04 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
05 Оптимальные виды физических упражнений для пожилых людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля: гривна продолжает укреплятся
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
British Airways грозит штраф £ 183 млн из-за утечки персональных данных клиентов
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь