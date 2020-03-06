Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году

Новости Бизнеса:Новый премьер Денис Шмыгаль пообещал, что правительство найдет для этого средства в бюджете.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году правительство обязательно проведет индексацию пенсий. Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого надо взять и посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно и не подведем пенсионеров, которые заработали свои пенсии", — заявил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.