Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады
Итоги дня 2 февраля: новый трудовой кодекс, год с ПЦУ и повестка дня Рады
Погода на неделю: в Украине будет дождливо, но тепло
Погода на неделю: в Украине будет дождливо, но тепло
Футзал. Сборная Украины уступила Испании и потеряла шансы на выход на ЧМ-2020
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на выход на ЧМ-2020
3 февраля - приметы и обряды в день Максима
3 февраля - приметы и обряды в день Максима

Максимальную пенсию повысят трижды за год

Максимальную пенсию повысят трижды за год
09:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В 2020 году максимальную пенсию в Украине планируют повышать трижды – до 17 690 грн.

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Размер максимальной пенсии будет повышаться в 3 этапа:

с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;

с 1 июля 2020 - составит 17 120 грн;

с 1 декабря 2020 - 17 690 грн.

В Украине размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, в соответствии с нормой Верховной Рады от 2011 года, не может превышать 10 прожиточных минимумов. Но она не касается тех, кому пенсию назначили до этого.

Самые большие пенсии в Украине пока получают те, кто имел особые права, в частности, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.

Пенсия в смартфоне: Минцифры обещает максимальную автоматизацию

По системе, которая сейчас действует в Украине, чтобы получать максимальную пенсию, украинцам нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Напомним, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минсоцполитики, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Пенсия, Максимальная пенсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 3 февраля: сколько стоит евро и доллар
Курс валют на 3 февраля: сколько стоит евро и доллар
Максимальную пенсию повысят трижды за год
Максимальную пенсию повысят трижды за год
ООС: 12 обстрелов, трое украинских бойцов получили ранения
ООС: 12 обстрелов, трое украинских бойцов получили ранения
Когда будет первое суперлуние в 2020 году?
Когда будет первое суперлуние в 2020 году?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь