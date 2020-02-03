Максимальную пенсию повысят трижды за год

Новости Бизнеса:В 2020 году максимальную пенсию в Украине планируют повышать трижды – до 17 690 грн.

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Размер максимальной пенсии будет повышаться в 3 этапа:

с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;

с 1 июля 2020 - составит 17 120 грн;

с 1 декабря 2020 - 17 690 грн.

В Украине размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, в соответствии с нормой Верховной Рады от 2011 года, не может превышать 10 прожиточных минимумов. Но она не касается тех, кому пенсию назначили до этого.

Самые большие пенсии в Украине пока получают те, кто имел особые права, в частности, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.

По системе, которая сейчас действует в Украине, чтобы получать максимальную пенсию, украинцам нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Напомним, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.