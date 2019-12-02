Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО
В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля

В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии

В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
09:21 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса:С 1 декабря в Украине пересчитывают пенсии из-за планового повышения прожиточного минимума.

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2102 грн, пенсии выросли до 1638 грн. Минимальная зарплата при этом не изменилась и составляет 4 173 грн. Отметим, пособие по безработице теперь составляет четыре прожиточных минимума или 8408 гривен.

В Украине стартовала пробная перепись населения

Увеличатся и некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.

Напомним, с декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Прожиточный минимум, Пенсии, Бюджет Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
03 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
04 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
05 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Итоги дня 1 декабря: Стрельба в Киеве и российский шантаж
Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь