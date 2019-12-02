В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии

Новости Бизнеса:С 1 декабря в Украине пересчитывают пенсии из-за планового повышения прожиточного минимума.

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2102 грн, пенсии выросли до 1638 грн. Минимальная зарплата при этом не изменилась и составляет 4 173 грн. Отметим, пособие по безработице теперь составляет четыре прожиточных минимума или 8408 гривен.

Увеличатся и некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.

Напомним, с декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан.