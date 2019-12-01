Новости Украины:Пробная перепись населения будет проходить в два этапа на территории Киева и Киевской области.

Сегодня в Украине стартовала пробная перепись населения. Она будет проходить в Оболонском районе Киева, а так же в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

На днях Государственная служба статистики опубликовала детальную видеоинструкцию, в которой показано как будет проходит пробная перепись населения.

"Перепись будет проводиться в двух районах — части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате — он продлится 10 дней." - говориться в сообщении Госстата.

Второй этап переписи запланировано провести в период с 14 по 23 декабря. Жители данных районов должны ответить на вопросы интервьюеров, которые придут к ним домой, или же заполнить анкету в отделе переписи.

Напомним, в Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения переписи населения в следующем году.