Скачать
Четверг, 28.11.2019
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября

Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят

Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, как будет происходить электронная перепись населения в Украине.

Кабинет министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы решили провести т.н. электронную перепись", – сообщил Дубилет.

Она будет проведена по следующему алгоритму:

  • будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
  • будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд).

"Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных телефонов", – отметил Дубилет.

Будут проведены "калибровкой" социологические опросы.

"Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах", – пояснил министр.

Полученные данные вставят в математическую модель.

Правительство планирует провести перепись населения онлайн

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", – отметил чиновник.

"Я имел под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате я условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа", – пояснил Дубилет.

Тип 1. Где 90% запросов – это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное.

"Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года", – рассказал он.

В Кабмине ищут возможность провести перепись населения и не тратить 3,4 млрд

"Поэтому в госбюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", – написал представитель правительства.

Результаты исследования планируется опубликовать в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Украинцы, Перепись населения, Дмитрий Дубилет, Электронная перепись украинцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
02 Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
03 Назван самый простой способ обрести плоский живот
04 Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным
05 Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится
Вступил в силу закон о незаконном обогащении
Украинцы смогут без виз путешествовать в популярную туристическую страну
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе
США планируют сократить финансирование НАТО
США планируют сократить финансирование НАТО
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь