Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят

Новости Украины:Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, как будет происходить электронная перепись населения в Украине.

Кабинет министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы решили провести т.н. электронную перепись", – сообщил Дубилет.

Она будет проведена по следующему алгоритму:

будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд).

"Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных телефонов", – отметил Дубилет.

Будут проведены "калибровкой" социологические опросы.

"Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах", – пояснил министр.

Полученные данные вставят в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", – отметил чиновник.

"Я имел под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате я условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа", – пояснил Дубилет.

Тип 1. Где 90% запросов – это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное.

"Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года", – рассказал он.

"Поэтому в госбюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы", – написал представитель правительства.

Результаты исследования планируется опубликовать в этом году.