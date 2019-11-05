Правительство планирует провести перепись населения онлайн

Новости Украины:Правительство хочет сделать перепись населения с помощью онлайн-инструментов.

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения переписи населения в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV. Он также сообщил, что в правительстве рассматривают возможность проведения переписи населения с помощью онлайн-инструментов.

"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе",- сообщил Гончарук.

По его словам, перепись населения может состояться в следующем году.

"Да, сейчас мы его планируем. Да ( в бюджете заложены на него средства, - ред.)", добавил он.

Как известно, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводили только один раз - в 2001 году.

Напомним, в государственном бюджете предусмотрено 3,4 млрд грн на перепись населения, из них только 1,322 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен. Тогда он предположил, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения.