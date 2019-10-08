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Кабмин хочет потратить на перепись населения 3,4 миллиардов гривен

Кабмин хочет потратить на перепись населения 3,4 миллиардов гривен
16:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:Твиттер

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины планирует потратить на наблюдение за страной 3,4 миллиарда гривен.

Из них 3,431 миллиона гривен планируют потратить на общенациональную перепись населения, а остальные 10,6 миллионов - на другие наблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также отмечается, что в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

В Минфине подчеркивают, что анализ условий жизни дает объективную информацию о структуре доходов и расходов украинцев, и планируют открыть обезличенные микроданные для всех желающих исследователей.

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Последняя перепись населения была в 2001 году, тогда как ООН советует проводить его каждые десять лет.

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Кабмин, Минфин, Перепись населения.
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