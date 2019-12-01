Повышение пенсий, новые права и купюры: чего украинцам ожидать в декабре

Новости Украины:О каких изменениях украинцам следует знать в последней месяц 2019 года и к чему готовиться.

С 1 декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан. В частности, повышение прожиточного минимума и пенсий, принятие новых правил строительства, местные выборы и введение новых купюр.

Также чиновники обещают создать возможность для оцифровки водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль.

Повышение пенсий

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум по всем категориям. Таким образом, станет выше и минимальная пенсия, которая напрямую зависит от прожиточного минимума. Пенсия лиц, утративших работоспособность, равняется прожиточному минимуму. Отмечается, что пенсия станет больше на 74 гривны, следовательно она составит 1638 гривень.

Вырастут и алименты, выплаты по безработице, декретные, соцпомощь, однако минимальная пенсия не изменится.

Пробная перепись

Кабинет министров Украины предложил провести пробную перепись населения. Он будет проведен в двух районах Киева и Киевской области - части Оболони и Бородянском районе.

Перепись будет проходить в 3 этапа. Сначала жители будут самостоятельно заполнять онлайн-анкету на портале Госстата (с 1 по 10 декабря). Потом назначенный переписчик будет приходить в дома для заполнения анкеты (14-23 декабря). Потом нужно будет прийти в переписной отдел и предоставить ответы на вопросы анкеты (в этот же период, с 14 про 23 декабря)

Поучаствовать в анкетировании могут все желающие, которые проживают в указанных районах.

Добавим, что Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

Изменение правил строительства

В этом месяце в силу вступают Государственные нормы строительства. В первую очередь они будут касаться проектирования жилых домов.

Украинцы смогут проектировать в квартирах с двумя или более комнатами так называемые кухни-ниши, которые не отгорожены от других помещений стенами. Ранее это разрешалось делать только в однокомнатных квартирах. Также будет разрешено установить лифты в четырехэтажных домах, поскольку ранее такие нормы были для пятиэтажных домов.

Местные выборы

ЦИК уже вовсю готовится к проведению местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах по всей территории Украины. Они запланированы на 22 декабря. Предварительные данные гласят, что в этих выборах могут поучаствовать примерно 380 тыс. украинцев.

Новые деньги

Нацбанк обещает уже в декабре ввести в обращение в Украине новые деньги – монету номиналом в 5 гривен. Запустят ее в украинские карманы уже 20 декабря, а в следующем году введут и монету номиналом в 10 гривен. Также планируют обновить и купюру в 50 гривен.

В Нацбанке отметили, что бумажные банкноты не будут изымать, а просто перестанут их печатать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Таким образом через некоторое время они сами выйдут из оборота.

В общем, в последнее время Нацбанк активно проводит денежную реформу в Украине. Подробнее читайте по ссылке.

Водительские удостоверения

Министерство цифровой информации на декабрь запланировано начало работы своего главного проекта – приложения "ДиЯ", которое имеет целью диджитализировать получение украинцами государственных услуг. Одним из пилотных проектов станет возможность оцифровать свои водительские удостоверения и техпаспорт на автомобиль. Чиновники обещают, что уже в декабре это можно будет сделать.