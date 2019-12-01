Выходные дни в декабре 2019: сколько будем отдыхать

Новости Украины:В последний месяц года украинцы будут отдыхать 10 дней из 31.

Декабрь 2019 будет насыщен множествами праздников.

Те, у кого пятидневный рабочий график, из 31 дней будут иметь 10 выходных - две субботы и пять воскресений - 1, 7, 8, 14, 15, 22, 29, а также в среду 25, понедельник 30 и вторник 31 декабря.

Выходные праздничные дни в декабре:

– 25 декабря – католическое Рождество;

– 30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.

– 31 декабря – канун Нового года.

Календарь - декабрь 2019

Всего в декабре будет 31 календарный день, из них 21 - рабочий, еще 10 выходные.

Не выходные, но все равно праздники и памятные дни, местные или международные:

1 декабря – Всемирный день борьбы пpоты СПИДа;

2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – Великомученицы Екатерины;

8 декабря – День благотворительности;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Международный день памяти жертв преступлений геноцида;

10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля;

11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения тa радиовещания;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa ЧАЭС (День ликвидатора);

15 декабря – Международный день чая;

16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – Великомученицы Варвары;

18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;

19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

21 декабря – День рождения кроссворда; День зимнего солнцестояния;

22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная радость";

23 декабря – Всемирный день сноуборда;

24 декабря – католический Сочельник;

26 декабря – День подарков;

27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – Международный день виолончели.

Большинство украинских школьников 21 декабря отправятся на новогодние каникулы. Они ориентировочно продлятся до 7 ноября (включительно).