Выходные дни в декабре 2019: сколько будем отдыхать

Декабрь 2019 будет насыщен множествами праздников.
Те, у кого пятидневный рабочий график, из 31 дней будут иметь 10 выходных - две субботы и пять воскресений - 1, 7, 8, 14, 15, 22, 29, а также в среду 25, понедельник 30 и вторник 31 декабря.
Выходные праздничные дни в декабре:
– 25 декабря – католическое Рождество;
– 30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.
– 31 декабря – канун Нового года.
Календарь - декабрь 2019
Всего в декабре будет 31 календарный день, из них 21 - рабочий, еще 10 выходные.
Не выходные, но все равно праздники и памятные дни, местные или международные:
1 декабря – Всемирный день борьбы пpоты СПИДа;
2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства;
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;
5 декабря – День работников статистики;
6 декабря – День Вооруженных сил Украины;
7 декабря – Великомученицы Екатерины;
8 декабря – День благотворительности;
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Международный день памяти жертв преступлений геноцида;
10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля;
11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;
12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения тa радиовещания;
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa ЧАЭС (День ликвидатора);
15 декабря – Международный день чая;
16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;
17 декабря – Великомученицы Варвары;
18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;
19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;
20 декабря – Международный день солидарности людей;
21 декабря – День рождения кроссворда; День зимнего солнцестояния;
22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная радость";
23 декабря – Всемирный день сноуборда;
24 декабря – католический Сочельник;
26 декабря – День подарков;
27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;
28 декабря – Международный день кино;
29 декабря – Международный день виолончели.
Большинство украинских школьников 21 декабря отправятся на новогодние каникулы. Они ориентировочно продлятся до 7 ноября (включительно).