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В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии

В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
09:26 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Пенсионном фонде назвали количество пенсионеров в Украине и средний размер выплаты.

Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 гривни. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Так, три четверти пенсионеров (75,4%) получают выплаты по возрасту, их средний размер зарплаты — 3 тыс. 64 гривны ($124).

Еще 12,8% пенсионеров получают помощь от государства по инвалидности. Средний размер пенсий в этой категории — 2 тыс. 641 грн ($107).

5,7% от общего количества стали пенсионерами по случаю потери кормильца. В среднем они получают у 2 тыс. 916 гривен ($118).

Наименее многочисленные категории пенсионеров — за выслугу лет (5,4%, средний размер выплат 4 тыс. 500 грн ($183)) и социальные пенсии (0,7%, 1 тыс. 644 гривен($67)).

ПФУ начал выплату февральских пенсий

В Пенсионном фонде рассказали, что из общего количества пенсионеров 2,6 миллиона — также имеют работу. Если учесть все категории, средний размер пенсии в Украине — 3 тыс. 82,98 гривны ($125).

Напомним, до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

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ПФУ, Пенсионеры, Пенсии, Пенсионной фонд, Средний размер пенсии.
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