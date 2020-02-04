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ПФУ начал выплату февральских пенсий

ПФУ начал выплату февральских пенсий
12:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пенсионный фонд Украины выделил один миллиард гривень для выплаты пенсий за февраль.

Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за февраль, сообщает пресс-служба фонда.

"На пенсионные выплаты направлено 1,085 млрд грн", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря минимальная пенсия выросла на 74 грн - до 1638 грн.

Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составит 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

Напомним, в 2020 году максимальную пенсию в Украине планируют повышать трижды – до 17 690 грн.

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ПФУ, Пенсия, Выплата пенсий, Пенсионный Фонд Украины.
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