Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 8,8 млрд грн.
Как сообщалось, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Напомним, согласно пенсионной реформы с 1 октября 2011 года увеличен возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для назначения этих выплат. А с 1 января 2018 года в Украине происходит постепенное увеличение пенсионного стажа. Так что украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа:
Автоматическая индексация пенсий состоится в марте 2020 года. При исчислении индексации будут учитывать коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год (50% суммы роста) и роста средней зарплаты за предыдущие три года (50% суммы роста). На этот коэффициент нужно умножить уровень средней зарплаты. Благодаря этой индексации в 2020 году пенсии в среднем вырастут на 12%.