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Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году и направили первые 8,8 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 8,8 млрд грн.

Как сообщалось, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, согласно пенсионной реформы с 1 октября 2011 года увеличен возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для назначения этих выплат. А с 1 января 2018 года в Украине происходит постепенное увеличение пенсионного стажа. Так что украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа:

  • с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не меньше 27 лет;
  • с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не меньше 28 лет;
  • с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не меньше 29 лет;
  • с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;
  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;
  • с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;
  • с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;
  • с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года –не менее 34 лет;
  • начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Автоматическая индексация пенсий состоится в марте 2020 года. При исчислении индексации будут учитывать коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год (50% суммы роста) и роста средней зарплаты за предыдущие три года (50% суммы роста). На этот коэффициент нужно умножить уровень средней зарплаты. Благодаря этой индексации в 2020 году пенсии в среднем вырастут на 12%.

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Пенсионный фонд, Пенсии, Пенсионный возраст, Пенсия, Трудовой стаж, Выход на пенсию, Пенсионный возраст женщин.
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