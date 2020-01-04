Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Новости Бизнеса:В 2020 году в пенсионной системе нашей страны могут произойти заметные изменения.

2020 принесет немало новаций как для тех, кто уже вышел на пенсию, так и тех, кто только планирует.

Когда обращаться за пенсией

В Украине пенсии по возрасту назначаются согласно закону "Об общеобязательном государственном страховании" и при соблюдении таких условий:

наличие достаточного страхового стажа;

достижения пенсионного возраста.

Право на получение пенсии украинец получает при достижении пенсионного возраста. Обратиться за назначением выплат человек может в любое время после наступления пенсионного возраста или не ранее чем за месяц до достижения этого возраста.

Если потенциальный пенсионер обратится в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев со дня достижения им пенсионного возраста, выплаты будут назначены со следующего дня после достижения возраста выхода на заслуженный отдых.

Относительно возраста выхода на пенсию, то согласно пенсионной реформы с 1 октября 2011 года увеличен возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для назначения этих выплат. А с 1 января 2018 года в Украине происходит постепенное увеличение пенсионного стажа. Так что украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа:

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не меньше 27 лет;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не меньше 28 лет;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не меньше 29 лет;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года –не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

У украинских мужчин и женщин одинаковый возраст для выхода на пенсию – 60 лет. Правда, представительницы прекрасной половины человечества будут выходить на пенсию в 60 лет только с 2021 года. Сейчас для женщин 1961 года рождения и старше пенсионный возраст увеличивается постепенно.

Родившиеся до 30 сентября 1956 года будут выходить на пенсию в 55 лет.

Родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года будут выходить на пенсию в 55 лет и 6 месяцев.

Родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года будут выходить на пенсию в 56 лет.

Родившиеся с 1 октября 1957 по 31 марта 1958 года будут выходить на пенсию в 56 лет и 6 месяцев.

Родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года будут выходить на пенсию в 57 лет.

Родившиеся с 1 октября 1958 по 31 марта 1959 года будут выходить на пенсию в 57 лет и 6 месяцев.

Родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года будут выходить на пенсию в 58 лет.

Родившиеся с 1 октября 1959 по 31 марта 1960 года будут выходить на пенсию в 58 лет и 6 месяцев.

Родившиеся с 1 апреля 1960 года до 20 сентября 1960 года будут выходить на пенсию в 59 лет.

Родившиеся с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года будут будут выходить на пенсию в 59 лет и 6 месяцев.

Родившиеся с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года будут выходить на пенсию в 60 лет.

Если женщина или мужчина некоторое время работали без официального оформления или по другим причинам не имеют достаточного трудового стажа, им будут назначать пенсии по возрасту после достижения 63 лет. Однако, для начисления выплат, трудовой стаж все же нужно иметь:

с 01.01.2020 по 31.12.2020 – от 17 до 27 лет;

с 01.01.2021 по 31.12.2021 – от 18 до 28 лет;

с 01.01.2022 по 31.12.2022 – от 19 до 29 лет;

с 01.01.2023 по 31.12.2023 – от 20 до 30 лет;

с 01.01.2024 по 31.12.2024 – от 21 до 31 года;

с 01.01.2025 по 31.12.2025 – от 22 до 32 лет;

с 01.01.2026 по 31.12.2026 – от 23 до 33 лет;

с 01.01.2027 по 31.12.2027 – от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 – от 25 до 35 лет.

Важно, с 2028 года, если человек имеет 40 лет трудового стажа, пенсия ему будет назначаться независимо от возраста.

Минимальные пенсии 2020

В 2020 году размер минимальных пенсий будет увеличиваться, поскольку с 1 декабря возрастает размер прожиточного минимума. Правда, выплаты будут расти весьма медленно: увеличение составит 74 гривны. Таким образом после перерасчета пенсионеры будут получать 1 638 гривен вместо 1 564 гривен.

Следующий перерасчет минимальных пенсий запланирован на 1 июля, выплаты вырастут до 1 712 гривен, впоследствии на 1 декабря 2020 года – сумма увеличится до 1 769 гривен. Наибольшее повышение пенсий ощутят те, у кого она максимальная: с 15 640 выплаты возрастут до 16 380 гривен.

Перерасчет выплат проходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Индексация пенсий

Автоматическая индексация пенсий состоится в марте 2020 года. При исчислении индексации будут учитывать коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год (50% суммы роста) и роста средней зарплаты за предыдущие три года (50% суммы роста). На этот коэффициент нужно умножить уровень средней зарплаты. Благодаря этой индексации в 2020 году пенсии в среднем вырастут на 12%.

Пенсии тем пенсионерам, которые еще работают в 2020 году пересчитают в автоматическом режиме. Если человек вышел на заслуженный отдых в 2018 году и два года работал и еще ни разу перерасчет ему не проводили, ему нужно подать заявление о том, что такое право закреплено за этим пенсионером. Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда заранее, до наступления даты, с которой назначили пенсию.

Таким образом, в 2020 году пенсии постепенно будут расти для всех категорий граждан.