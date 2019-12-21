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В Украине вступил в силу закон о верификации пенсий и субсидий: что нужно знать

В Украине вступил в силу закон о верификации пенсий и субсидий: что нужно знать
13:34 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Согласно закону, верификация государственных выплат будет осуществляться с помощью информационно-аналитической платформы.

С сегодняшнего дня, 21 декабря, в Украине начинает действовать закон о верификации пенсий и субсидий. Об этом сообщает издание "Голос Украины", в котором опубликован текст закона. 

Речь идет не только о субсидиях и пенсиях. Верификация коснется всех выплат которые происходят за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. В частности пенсий, пособий, льгот, субсидий, социальных субсидий.

Верификация всех выплат будет осуществляться на специальных информационно-аналитических платформах. Стоит отметить, что закон вступает в силу не полностью. Некоторые его статьи начнут работать с 1 января 2021 года.

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В частности, речь идет об статье 8 ч.3, в которой говорится об обмене информации между субъектами информации через электронную систему. Данная часть законна вступит в силу после того, как электронную систему запустят в промышленную эксплуатацию.

Не будет пока работать и статья 10 ч.1, которая определяет порядок работы госоргана по выплатам. Эта часть закона начнет работать только с 1 января 2021 года. 

Авторы закона говорят, что он поможет обеспечить эффективное  использование бюджетных средств.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию политической коррупции".

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Закон, Выплаты, Пенсия, Субсидия, Верификация пенсий.
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