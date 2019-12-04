Кабмин утвердил новые тарифы на доставку пенсий

Новости Бизнеса:Кабмин повысил тариф на оплату доставки пенсий до 1,5% в городах и 2,3% в селах.

Кабинет министров Украины с 2020 года повысил тариф на оплату доставки пенсий с 0,79% до 1,5% суммы пенсионных выплат в городах и с 1,56% до 2,3% в селах и поселках городского типа.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, правительство утвердило соответствующее постановление на закрытом заседании в среду.

Ранее гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский называл экономически обоснованными тарифы на оплату услуг доставки и выплаты пенсий на уровне 1,78% для городов и 2,56% в сельской местности.

Напомним, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 2102 грн, пенсии выросли до 1638 грн. Минимальная зарплата при этом не изменилась и составляет 4 173 грн. Отметим, пособие по безработице теперь составляет четыре прожиточных минимума или 8408 гривен.