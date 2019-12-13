Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию

Новости Бизнеса:Зеленский анонсировал повышение пенсий в зависимости от возраста.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу повышения пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста.

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - сказал Зеленский.

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и старшим людям будут повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет.

"Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть мы их разбили на такие критерии", - добавил Зеленский.