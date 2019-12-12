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"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
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"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях

"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
23:12 Чт, 12 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский заявил, что изменить Минские соглашения будет сложно, но Украина должна это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно обязательно изменить Минские соглашения, ведь передача контроля над границей после выборов в ОРДЛО является неприемлемым.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале 1+1 "Право на власть".

"Это будет очень сложно это сделать, но мы должны это сделать", – сказал Зеленский в ответ на вопрос, возможно ли изменить Минские соглашения.

Как сообщалось ранее, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.

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По ее словам, Минские соглашения не являются "окаменелым документом", для их воплощения необходима "гибкость".

"Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно поставить вопрос: может ли эта сделка окаменеть или ее можно вернуть к жизни?" - сказала Меркель.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил "гибкость" некоторых положений Минских соглашений.

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"Понимаете, в чем дело: любая сделка имеет ту или иную "гибкость", потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. У нас дискуссия сегодня шла относительно некоторого аспекта Минского соглашения - есть вещи, прописанные прямо, и здесь довольно сложно с этим спорить, а есть те, которые родились как компромисс во время наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому различные стороны по-разному их трактуют", - сказал Путин.

При этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

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Владимир Зеленский, Минские соглашения, Нормандский формат, ОРДЛО.
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