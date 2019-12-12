"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно обязательно изменить Минские соглашения, ведь передача контроля над границей после выборов в ОРДЛО является неприемлемым.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале 1+1 "Право на власть".
"Это будет очень сложно это сделать, но мы должны это сделать", – сказал Зеленский в ответ на вопрос, возможно ли изменить Минские соглашения.
Как сообщалось ранее, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.
По ее словам, Минские соглашения не являются "окаменелым документом", для их воплощения необходима "гибкость".
"Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно поставить вопрос: может ли эта сделка окаменеть или ее можно вернуть к жизни?" - сказала Меркель.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой пресс-конференции допустил "гибкость" некоторых положений Минских соглашений.
"Понимаете, в чем дело: любая сделка имеет ту или иную "гибкость", потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. У нас дискуссия сегодня шла относительно некоторого аспекта Минского соглашения - есть вещи, прописанные прямо, и здесь довольно сложно с этим спорить, а есть те, которые родились как компромисс во время наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому различные стороны по-разному их трактуют", - сказал Путин.
При этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.