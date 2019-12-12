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Зеленский ответил на слухи о "связях" с Аваковым

Зеленский ответил на слухи о "связях" с Аваковым
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Авакова на посту главы МВД, в том числе, за раскрытие убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает какие-либо договоренности о пребывании Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины, в том числе, за быстрое раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.

"У нас серьезное дело – убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на кроки" не делает", - сказал он на брифинге в четверг, посвященном задержанию подозреваемых в совершении убийства Шеремета, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - отметил в свою очередь Аваков.

Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)

Также на брифинге Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.

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Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета.
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