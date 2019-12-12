Скачать
Четверг, 12.12.2019
Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)
Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)
Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования
Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
"Токсичным" пользователям - нет: YouTube обновил правила пользования видеохостингом
YouTube обновил правила пользования видеохостингом

Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования

Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины уверен, что заказчики убийства Шеремета будут найдены вслед за исполнителями.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.

"Я уверен, что на этот вопрос (о заказчиках - ред.) найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета", - подчеркнул президент во время брифинга МВД после задержания подозреваемых в организации и исполнении убийства.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции.

Дело Шеремета: подозрение пало на ветерана АТО

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В их числе - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета стала попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
03 Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
05 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Нацбанк снизил учетную ставку
Нацбанк снизил учетную ставку
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Нацотбор на Евровидение 2020: определен первый судья
Нацотбор на Евровидение 2020: определен первый судья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь